Україна надає пріоритет безпеці, а не території, оскільки Трамп просуває переговори про перемир’я – NYT

Обраний президент Трамп може прискорити графік перемир'я.

Київ вважає гарантії від відновлення агресії ключовими для будь-якого врегулювання.

Про це йдеться в статті американської газети The New York Times.

Видання пише, що українські офіційні особи місяцями заявляли, що не поступляться територією, яку окупувала росія в жодному мирному врегулюванні.

Однак тепер, коли Україна розглядає можливість прискореного графіку переговорів, де наполягає новообраний президент США Дональд Трамп, вона такого ж значення надає отриманню гарантій безпеки, як і тому, де саме може пройти лінія кордонів.

Журналісти зазначають, що оскільки ЗСУ втрачають позиції на сході, то захист інтересів України на потенційних переговорах залежатиме не від кордонів, які будуть визначатися бойовими діями, а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.

"Переговори повинні базуватися на гарантіях. Для України немає нічого важливішого", - заявив голова Комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенк.

Ще один високопоставлений український чиновник сказав на умовах анонімності, щоб у делікатних темах більш відвертим: "Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше питання - це гарантії безпеки".

Костенко додав, що Україна встановлює свої кордони на основі декларації про незалежність 1991 року. З того часу рф отримала контроль над близько 20% української землі, але Київ офіційно не відмовиться від своїх претензій на будь-яку територію, що перебуває під російською окупацією.

"Схоже, що саме такий підхід Україна використовує, щоб виправдати будь-яку можливу угоду, в якій Росія збереже контроль над українською землею. У жовтні президент Володимир Зеленський, обговорюючи питання припинення вогню, сказав: "Усі розуміють, що незалежно від того, яким шляхом ми підемо, юридично ніхто не визнає окуповані території як такі, що належать іншим країнам", - підсумував він.