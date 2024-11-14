Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна надає пріоритет безпеці, а не території, оскільки Трамп просуває переговори про перемир’я – NYT

14 листопада 2024, 08:09
Україна надає пріоритет безпеці, а не території, оскільки Трамп просуває переговори про перемир’я – NYT
Фото: Андрій Попіль
Обраний президент Трамп може прискорити графік перемир'я.

Київ вважає гарантії від відновлення агресії ключовими для будь-якого врегулювання.

Про це йдеться в статті американської газети The New York Times.

Видання пише, що українські офіційні особи місяцями заявляли, що не поступляться територією, яку окупувала росія в жодному мирному врегулюванні. 

Однак тепер, коли Україна розглядає можливість прискореного графіку переговорів, де наполягає новообраний президент США Дональд Трамп, вона такого ж значення надає отриманню гарантій безпеки, як і тому, де саме може пройти лінія кордонів.

Журналісти зазначають, що оскільки ЗСУ втрачають позиції на сході, то захист інтересів України на потенційних переговорах залежатиме не від кордонів, які будуть визначатися бойовими діями, а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.

"Переговори повинні базуватися на гарантіях. Для України немає нічого важливішого", - заявив голова Комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенк.

Ще один високопоставлений український чиновник сказав на умовах анонімності, щоб у делікатних темах більш відвертим: "Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше питання - це гарантії безпеки".

Костенко додав, що Україна встановлює свої кордони на основі декларації про незалежність 1991 року. З того часу рф отримала контроль над близько 20% української землі, але Київ офіційно не відмовиться від своїх претензій на будь-яку територію, що перебуває під російською окупацією.

 "Схоже, що саме такий підхід Україна використовує, щоб виправдати будь-яку можливу угоду, в якій Росія збереже контроль над українською землею. У жовтні президент Володимир Зеленський, обговорюючи питання припинення вогню, сказав: "Усі розуміють, що незалежно від того, яким шляхом ми підемо, юридично ніхто не визнає окуповані території як такі, що належать іншим країнам", - підсумував він.
переговоривійна в Україні

Останні матеріали

Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 16:47
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом у коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється