Україна надасть США список цілей в рф, які можна уразити американською зброєю – Politico

Українські чиновники готуються представити Білому дому список цілей у росії, які можуть вразити військові, якщо Вашингтон скасує обмеження на застосування далекобійної зброї США.

Україна використовує цей список як останню спробу переконати Вашингтон скасувати обмеження на використання зброї США в росії. Хоча Україна раніше надала США деякі свої потенційні цілі в росії, цей список має бути більш детальним.

Міністр оборони України Рустем Умєров і голова Офісу президента Андрій Єрмак будуть у Вашингтоні цього тижня і планують представити список в адміністрації під час переговорів, кажуть три інформовані джерела.

Протягом кількох місяців США заявляли, що скасування обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки росія відвела свої найважливіші цілі, включаючи літаки, від кордону. Але Київ визначив кілька важливих цілей, які він може досягти за допомогою наданих США ракет, кажуть джерела. Україна сподівається, що список посилить її кампанію, щоб переконати президента Джо Байдена змінити свою позицію.

"Для України не повинно бути жодних обмежень щодо номенклатури зброї, оскільки у терористів таких обмежень немає. Захисники життя не повинні мати жодних обмежень щодо зброї", - заявив Зеленський у понеділок.

Візит Уєерова та Єрмака в США відбудеться в той момент, коли Україна продовжує вторгнення в російський прикордонний район Курська та бореться з наслідками масованого ракетного удару москви по її енергосистемі.

Українські чиновники давно лобіювали адміністрацію Байдена зняти обмеження на озброєння США, щоб їхні військові могли легше розпочати наступ усередині росії та відтіснити російські сили від кордону. Адміністрація з початку війни заявляла, що побоюється ескалації після цього рішення.

Хоча ескалація все ще викликає занепокоєння, адміністрація Байдена нещодавно наголошувала на своїй вірі в те, що немає тактичних переваг, враховуючи, що росія переміщує активи за межі досяжності наявної в Україні зброї. Адміністрація також вважає, що Україна не має достатньо тактичних ракетних комплексів для ураження важливих цілей у росії. Київ використовує багато з наданих ракет у своїх наступальних операціях у Криму. Це битва, яка йде добре для України. США мають обмежений запас ATACMS, які можуть відправити Україні.

Українські чиновники та законодавці наполягають на тому, що скасування всіх обмежень є обов’язковим для воєнних зусиль країни, стверджуючи, що це дасть військовим більше свободи вести боротьбу з росією.

Коли саме Умєров і Єрмак прибудуть до Вашингтона або які ще зустрічі вони планують провести під час перебування в США, поки невідомо. Під час попередніх таких поїздок українські чиновники зустрічалися з радником з національної безпеки Джейком Салліваном і міністром оборони Ллойдом Остіном.