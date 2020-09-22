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Україна направила лист до МВФ із зверненням щодо початку роботи місії в онлайні

"Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається у непрості для всього світу часи", - сказав прем’єр-міністр
Кабінет міністрів направив лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої із зверненням щодо початку роботи в онлайн-режимі місії в Україні.
Україна направила лист до МВФ із зверненням щодо початку роботи місії в онлайні Денис Шмигаль

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 21 вересня під час онлайн-зустріч із Директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, зазначає "Економічна правда". 

Також були присутні міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко.

Шмигаль привітав Каммера з нещодавнім призначенням на посаду та запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи і президента, і уряду.

"Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається у непрості для всього світу часи", - сказав прем’єр-міністр.

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22 09 2020 10:12
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