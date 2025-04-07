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ПОЛІТИКА

Україна не бачить вигоди від припинення вогню в Чорному морі – NYT

07 квітня 2025, 15:06
Україна не бачить вигоди від припинення вогню в Чорному морі – NYT
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
Скептицизм українців тільки посилився через умови перемир'я, висунуті москвою.

У зв'язку з військовими та комерційними здобутками України в Чорному морі офіцери ВМС України та власники бізнесу в Одесі скептично оцінюють переваги, які Україна може отримати від укладення угоди щодо припинення вогню з росією.

У коментарях The New York Times вони зазначають, що припинення вогню може врятувати порти від російських безпілотників і ракетних ударів, але це також може означати відмову України від стратегічної переваги на морі.

"Я не хочу припинення вогню", - сказав Таріель Хаджишвілі, голова Novik LLC, українського судноплавного агента, що працює в Одесі. "Єдина сторона, яка хоче припинення вогню, - це росія, тому що вона більше не контролює Чорне море".

Скептицизм українців тільки посилився через умови перемир'я, висунуті москвою: скасування деяких західних економічних санкцій і повернення до попередньої зернової угоди, підтриманої ООН.

Водночас, як зазначив у коментарі NYT капітан українського патрульного катера Михайло, що супроводжує комерційні судна біля берегів України, зараз новим коридором проходить більше суден, ніж під час дії зернової угоди під егідою ООН.

На цьому тлі експерти не бачать особливого зиску для України в припиненні вогню в Чорному морі. За їхніми словами, все, що Україна могла б отримати від припинення вогню, - це припинення російських ударів по її портах. Унаслідок цих атак було пошкоджено кілька суден і знищено безліч контейнерів і зерносховищ. За словами Юрія Васькова, колишнього заступника міністра інфраструктури України, на піку атак у другій половині 2023 року експортні можливості одеських портів впали до 20 відсотків.

Капітан Дмитро Плетенчук, представник ВМС України, також заявив, що "для України припинення вогню в Чорному морі означає насамперед припинення атак на портову інфраструктуру, щоб наш зерновий коридор міг працювати без збоїв".

"Нічого більшого росія не може нам запропонувати в цій угоді", - сказав він NYT під час інтерв'ю в Одесі.

Поки що залишається незрозумілим, чи набуде чинності коли-небудь це припинення вогню. Українські військові чиновники зазначили, що росія утримується від атак на українські порти з моменту перемовин минулого місяця, що відповідає одній з головних вимог Києва, але вони попереджають, що ще занадто рано називати це перемир'ям.

При цьому голова Чорноморського інституту стратегічних досліджень Андрій Клименко заявив, що не очікує, що обидві сторони коли-небудь встановлять морське перемир'я, враховуючи їхні суперечливі вимоги. Він підозрює, що росія хоче використати перемир'я, щоб перемістити частину своїх кораблів назад у центральну частину Чорного моря для можливості швидкої контратаки.

війнаЧорне мореОдесаперемир'я

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