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ПОЛІТИКА

Україна не готова до великого наступу, але в неї немає вибору — The Times

30 квітня 2023, 15:18
Україна не готова до великого наступу, але в неї немає вибору — The Times
ЗСУ Нікіта Тітов
Головною проблемою для обох армій залишаються боєприпаси.

Збройні сили України готуються до майбутнього контрнаступу, попри те, що західні союзники не встигають поповнювати боєприпаси. Водночас українська влада оптимістично налаштована щодо довгоочікуваного відвоювання тимчасово окупованих територій.

Однак, на думку видання The Times, Україна не готова до майбутнього контрнаступу, але не має іншого вибору.

Журналісти поспілкувались з британськими військовими, які контактують з представниками ЗСУ. Вони розповіли, що українці дуже серйозно налаштовані та готуються досягти великих успіхів під час цієї операції.

За даними ЗМІ, розвідка США вважає, що українським захисникам навряд вдасться досягти чогось більшого, ніж відвоювати невелику частину окупованих територій. Попри отриману бронетехніку, в України недостатньо засобів ППО, а тому авіація рф може почуватися впевненіше.

Зазначається, що Україна не має іншого вибору, окрім як розпочати великий весняний або літній наступ. За словами одного з представників Пентагону, в минулому українці вже дивували і західних союзників, і путіна своїми діями. Однак тепер у ЗСУ набагато менше простору для маневру, і окупанти це знають.

Як пише видання, найімовірніше для великого наступу ЗСУ буде обрано якусь важливу мету - Мелітополь або Донецьк. росія теж знає про можливі варіанти українського плану і активно зміцнює свої позиції. російські військові вибудовують систему оборони, яку буде непросто подолати.

Одним із проблемних питань перед майбутнім наступом України є постачання боєприпасів. Відправляти велику кількість озброєння не має сенсу без снарядів, куль або ракет, які ЗСУ витрачають із величезною швидкістю. Українська армія за місяць витрачає більше 155 мм снарядів, ніж США виробляють за рік. росія також витрачає більше боєприпасів, ніж може зробити.

Видання додає, що хоча президент Володимир Зеленський вправно керував Заходом для підтримки союзників, тепер у Вашингтоні очікують "повернення інвестицій".

контрнаступвійна

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