Україна не хоче загострення відносин з Польщею і застерігає Варшаву від ескалаціїї – речник МЗС

Україна уважно стежить за перебігом розгляду у Сеймі Польщі законопроєкту про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті та Кримінального кодексу.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

“Закликаємо польську сторону до розсудливості та виваженості. Для України Польща була та залишається стратегічним партнером у протидії російській агресії, європейській інтеграції, економічній співпраці, міжлюдських звʼязках та інших сферах. Ми вдячні Польщі та польському народу за надану з 2022 року підтримку”, – сказав він.

Речник переконаний, що чутливі історичні теми потребують фахового діалогу на засадах взаємної поваги, а не використання у політичній риториці.

“Україна не шукає подальшого загострення українсько-польських відносин та розраховує на аналогічний підхід з польського боку. Усі рішення мають виходити зі стратегічної важливості українсько-польського партнерства, а не ситуативних електоральних здобутків”, – додав Тихий.

Водночас він зазначив: "застерігаємо польську сторону від однобоких ескалаційних кроків".

Речник нагадав, що натомість Україна пропонує зосередитися на конкретних зусиллях задля зниження напруги, зокрема тих, про які йшлося під час нещодавньої зустрічі на міністерському рівні, залученні існуючих двосторонніх механізмів та інструментів, максимальному задіянні дипломатичного інструментарію та активізації фахового історичного діалогу у межах Польсько-українського Конгресу істориків.

“Переконані, що Україна та Польща приречені на добросусідство заради захисту нашої незалежності, свободи та безпеки від спільного ворога у москві”, – додав Тихий.