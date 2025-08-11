Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна не може бути виключена з переговорів про її територію – глава МЗС Іспанії

11 серпня 2025, 14:33
Україна не може бути виключена з переговорів про її територію – глава МЗС Іспанії
Фото: з вільного доступу
"Ніхто не повинен приймати рішення щодо території України без участі українського уряду", заявив іспанський міністр закордонних справ
На тлі зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, де обговорять ситуацію в Україні, Іспанія наголосила на важливості включення Києва до всіх переговорів щодо його майбутнього.
 
Про це заявив іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес, його слова наводить Sky News.
 
Перед зустріччю європейських міністрів, що пройде в понеділок у другій половині дня онлайн, Альбарес заявив, що "ніхто не повинен приймати рішення щодо території України без участі українського уряду".
 
Щодо майбутнього саміту на Алясці Дональда Трампа та владіміра путіна, Альбарес вважає "позитивним" те, що з лідером країни-агресора сідають за стіл переговорів, щоб "говорити про мир, але про справжній мир, а не про остаточне порушення суверенітету України чи європейської безпеки".
 
"Якщо агресивна війна вигідна росії, світ стане більш нестабільним; будь-хто може спокуситися захопити частину території свого слабшого сусіда", – додав він.
