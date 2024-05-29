Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна не може вести переговори з державою, яка хоче стерти її народ з лиця землі – The Hill

29 травня 2024, 14:33
Україна не може вести переговори з державою, яка хоче стерти її народ з лиця землі – The Hill
джерело prokuratura_kharkiv
Атаки путіна на Україну, зокрема Харків, ще раз підкреслюють його бажання знищити українців як націю.

Дві нещодавні ракетні атаки росії в Україні чітко передають її геноцидні наміри у продовженні своєї злочинної війни. Вони також нагадують, що коли владімір путін говорить про переговори й мир, як він це робить з передбачуваною регулярністю, він насправді має на увазі геноцид, реваншизм і війну. І коли західні політики та аналітики закликають до переговорів, вони фактично схвалюють план путіна зі знищення українців, поневолення росіян і тероризування їхніх сусідів.

Про це пише The Hill.

23 травня друкарня "Фактор-друк" у Харкові зазнала удару російських керованих авіабомб; було знищено понад 50 000 книг. Це місце, де друкуються книги майже всіх українських видавництв, у тому числі 50% усіх підручників в Україні. Через два дні росія завдала удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, в результаті якого загинуло щонайменше 18 і було поранено 48 осіб. Мер Харкова Ігор Терехов назвав цю атаку "чистим тероризмом". Але це не зовсім так. Краще сказати: "це чистий геноцид".

Умисне вбивство цивільних осіб з метою їх масового знищення — це геноцид. Але обстріл друкарні "Фактор-друк" та "Епіцентру" — це теж геноцид, навіть якщо на перший погляд так не здається.

росія не просто вбиває людей і підриває будівлі; вона цілеспрямовано знищує українську культуру і фізичні основи життя в Україні. путін прагне знищити українців як націю.

Міжнародний кримінальний суд вже звинуватив путіна у воєнних злочинах. Але як головний винуватець геноциду в росії, він більше, ніж просто військовий злочинець. Його слід зневажати й уникати. Президент Байден був абсолютно правий, коли минулого тижня у Вест-Пойнті назвав путіна "жорстоким тираном".

війнаВладімір Путінгеноцидросія-агресор

Останні матеріали

Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Політика
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Переклад iPress – 29 травня 2024, 16:35
На фронті
Політика
На фронті "відносна" стабільність. росіяни несуть великі втрати, але захопили одне поле і зайняли південну частину Старомайорського – Том Купер
Переклад iPress – 29 травня 2024, 12:40
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Політика
Кремлівський плазун. Міністри ЄС обурені тим, що Угорщина знову блокує військову допомогу Україні – Politico
Переклад iPress – 29 травня 2024, 07:26
Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Політика
Дипломатія стримує здатність України вести вогонь по росіянах. А внутрішні проблеми – ефективно оборонятися – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 травня 2024, 13:55
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Політика
Великі китайські навчання біля Тайваню. 10 уроків для Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 28 травня 2024, 11:58
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Політика
Нещодавні арешти полковників Управління держохорони. Як була розкрита змова з метою вбивства очільників ГУР та СБУ – The Times
Переклад iPress – 28 травня 2024, 07:39
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Політика
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Переклад iPress – 27 травня 2024, 15:09
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 травня 2024, 11:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється