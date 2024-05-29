Україна не може вести переговори з державою, яка хоче стерти її народ з лиця землі – The Hill

Атаки путіна на Україну, зокрема Харків, ще раз підкреслюють його бажання знищити українців як націю.

Дві нещодавні ракетні атаки росії в Україні чітко передають її геноцидні наміри у продовженні своєї злочинної війни. Вони також нагадують, що коли владімір путін говорить про переговори й мир, як він це робить з передбачуваною регулярністю, він насправді має на увазі геноцид, реваншизм і війну. І коли західні політики та аналітики закликають до переговорів, вони фактично схвалюють план путіна зі знищення українців, поневолення росіян і тероризування їхніх сусідів.

Про це пише The Hill.

23 травня друкарня "Фактор-друк" у Харкові зазнала удару російських керованих авіабомб; було знищено понад 50 000 книг. Це місце, де друкуються книги майже всіх українських видавництв, у тому числі 50% усіх підручників в Україні. Через два дні росія завдала удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, в результаті якого загинуло щонайменше 18 і було поранено 48 осіб. Мер Харкова Ігор Терехов назвав цю атаку "чистим тероризмом". Але це не зовсім так. Краще сказати: "це чистий геноцид".

Умисне вбивство цивільних осіб з метою їх масового знищення — це геноцид. Але обстріл друкарні "Фактор-друк" та "Епіцентру" — це теж геноцид, навіть якщо на перший погляд так не здається.

росія не просто вбиває людей і підриває будівлі; вона цілеспрямовано знищує українську культуру і фізичні основи життя в Україні. путін прагне знищити українців як націю.

Міжнародний кримінальний суд вже звинуватив путіна у воєнних злочинах. Але як головний винуватець геноциду в росії, він більше, ніж просто військовий злочинець. Його слід зневажати й уникати. Президент Байден був абсолютно правий, коли минулого тижня у Вест-Пойнті назвав путіна "жорстоким тираном".