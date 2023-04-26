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Україна не піде на територіальні поступки у переговорах з росією – Зеленський

26 квітня 2023, 19:55
Україна не піде на територіальні поступки у переговорах з росією – Зеленський
Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці своєї розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Український лідер наголосив, що Україна повинна відновити свою територіальну цілісність в межах кордонів 1991 року. 

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Президент України та очільник Китаю 26 квітня провели годинну розмову. Вони обговорили двосторонні відносити України та Китаю та справедливий мир для нашої держави. 

"Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону. Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року", - наголосив Зеленський. 

Також президент додав, що він із Сі Цзіньпіном обговорили шляхи зміцнення українсько-китайських стосунків. 

"До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один. Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях", - сказав президент. 

 

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