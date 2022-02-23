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Україна не планувала і не планує наступальних операцій - Шмигаль
Росія вчергове обрала шлях погроз, шантажу, військової ескалації
Фото: з вільних джерел
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на черговому засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху вирішення конфлікту. Ми не планували і не плануємо наступальних операцій. Ми прагнемо миру. Але для того, щоб посилити безпеку у всіх регіонах та посилити нашу готовність до можливої подальшої агресії, РНБО запропонувала запровадити надзвичайний стан і підписати Президенту України відповідний указ”, - сказав Шмигаль.
Глава уряду наголосив на тому, що дії РФ — це чергове порушення основ міжнародного права.
“Росія вчергове обрала шлях погроз, шантажу, військової ескалації”, - сказав він.
Шмигаль подякував міжнародним партнерами за допомогу та підтримку. Прем'єр-міністр принагідно привітав оперативне рішення Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца зупинити сертифікацію «Північного потоку-2».
Як повідомляв Укрінформ, Рада національної безпеки і оборони запропонувала запровадити режим надзвичайного стану на території України, крім Донецької і Луганської областей.
21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Угоди між цими квазіреспубліками і Росією передбачають надання їм військової допомоги. Росія, таким чином, відкрито визнала свою військову присутність на території ОРДЛО.
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