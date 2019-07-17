Україна не потрапить у правову пастку і не визнає кримінальної справи проти моряків, - МЗС
Ідеться про пропозицію Росії передати моряків, якщо України визнає кримінальну справу проти них і забезпечить їхню подальшу участь у кримінальному процесі в Росії. Раніше в МЗС назвали цю пропозицію "пасткою", повідомляє "Громадське".
"Саме про це і йшлося в нашій ноті, що ми не можемо погодитися на цю правову пастку, тому що це фактично означатиме, що кримінальне провадження продовжується", - сказала Зеленко.
Вона зазначила, що юридична практика знає багато різних прикладів, але Україна наполягає на виконанні міжнародного права - тобто на виконанні рішення Міжнародного трибуналу, який зобов’язав Росію звільнити українських моряків.
"І це в інтересах самої Росії в тому числі, адже РФ так само користується імунітетами, згідно з міжнародним конвенціями, її військові судна так само подорожують світом і вони так само потребують захисту, як і наші", - пояснила речниця МЗС.
Зеленко додала, що варіантів повернення моряків багато.
"Для нас не грає ролі, до якої внутрішньоправової процедури вдаватиметься РФ, нам важливо, щоби наші люди повернулися на Батьківщину. Якою буде ця формула - будемо дивитися. Є різні опції", - резюмувала вона.
Нагадаємо, що за словами обмудсмена Людмили Денісової, Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися.
Останній великий обмін полоненими на Донбасі відбувся в грудні позаминулого року. Україна тоді віддала 233 людей і отримала 73. При цьому зазначалося, що звільнення полонених не завершено і процес слід продовжити.
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