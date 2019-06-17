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Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018, - Хомчак

Хомчак заявив, що Україна не повторюватиме військових спроб пройти крізь Керченську протоку у такому форматі, як це було у листопаді 2018 року
Хомчак також заявив, що під час захоплення українських моряків та суден російськими військовими "були провокації з російського боку".
Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018, - Хомчак Руслан Хомчак, командувач військ оперативного командування "Південь". Фото: МОУ

"Через Керченську протоку ми (українські та інші судна - ред.) проходимо кожен день. Військові спроби повторювати так само, як це було, ми не збираємося", - заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, йдеться в "УП".

"Будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків", - додав він.

"Вони (росіяни - ред.) не збиралися виконувати норми морського права, гуманітарного права... Так, як повела себе Росія у Керченській протоці - класифікація від нашого керівництва (країни - ред.) була, що це - відкрита військова агресія і я  з цим погоджуюсь", - додав він. 

Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі у Люксембурзі прийняли резолюції щодо участі ЄС у розвитку співпраці в Чорноморському регіоні.

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17 06 2019 16:32
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