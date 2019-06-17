Україна не повторюватиме спроб пройти крізь Керченську протоку, як у 2018, - Хомчак
"Через Керченську протоку ми (українські та інші судна - ред.) проходимо кожен день. Військові спроби повторювати так само, як це було, ми не збираємося", - заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, йдеться в "УП".
"Будемо думати, як це робити так, щоб не було таких наслідків", - додав він.
"Вони (росіяни - ред.) не збиралися виконувати норми морського права, гуманітарного права... Так, як повела себе Росія у Керченській протоці - класифікація від нашого керівництва (країни - ред.) була, що це - відкрита військова агресія і я з цим погоджуюсь", - додав він.
Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі у Люксембурзі прийняли резолюції щодо участі ЄС у розвитку співпраці в Чорноморському регіоні.
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