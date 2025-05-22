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Україна не продовжить переговори з рф, поки не відбудеться обмін полоненими "1000 на 1000"

22 травня 2025, 11:39
Україна не продовжить переговори з рф, поки не відбудеться обмін полоненими
Це одна з головних умова для подальших переговорів Києва і москви.

В Офісі президента визначились з двома наступними кроками, які планують обговорити на зустрічі делегації двох країн. 

Про визначення подальших кроків на переговорах з кремлем повідомив голова ОП Андрій Єрмак у Telegram-каналі

"Останніми днями було проведено низку переговорів з офіційними представниками лідерів північноєвропейських та балтійських країн. У їх ході Київ проінформував союзників щодо перебігу переговорів у Стамбулі, зустрічей Зеленського у Ватикані та Італії, перемовин глави держави з президентом США Дональдом Трампом та ключовими європейськими лідерами", - йдеться в дописі. 

Тому Україна не обговорюватиме другий раунд переговорів із росією, поки не відбудеться обмін полоненими "1000 на 1000", а також визначення чіткого місця проведення наступної зустрічі. 

"Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Другим — визначення місця для наступної зустрічі з представниками рф", — написав Єрмак. 

Київ також приділяє увагу посиленню антиросійських санкцій.

Раніше ми писали, що наступний етап переговорів між Україною і росією пройде у Ватикані.

 

переговоривійна в Україні

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