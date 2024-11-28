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ПОЛІТИКА

Україна не в тому становищі, щоб вести переговори з путіним – генсек НАТО

28 листопада 2024, 12:53
Україна не в тому становищі, щоб вести переговори з путіним – генсек НАТО
Рютте заявив, що він і адміністрація Трампа переконають путіна сісти за стіл переговорів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив 27 листопада, що Україна не має достатньо сильної позиції, щоб розпочати переговори про припинення війни з росією, і сказав, що будь-яка угода повинна "не дати росіянам отримати те, що вони хочуть".

Рютте підкреслив важливість укладення вигідної для України угоди, заявивши, що це створить прецедент для країн, які мають схожі з росією цілі.

Про це пише The Hill.

"Я думаю, що дуже важливо, щоб ми уклали хорошу угоду, тому що весь світ буде стежити за тим, яку угоду буде укладено між росією й Україною, коли до неї дійде черга", — сказав Рютте.

Рютте також вказав на президента Китаю Сі Цзіньпіна як на людину, яка буде стежити за динамікою, що виникне в результаті будь-яких переговорів між росією й Україною.

"Він [Сі Цзіньпін] буде дуже зацікавлений в тому, хто вийде переможцем. І якщо це будуть росіяни, то це становитиме загрозу в довгостроковій перспективі, тому ми повинні переконатися, що Україна перебуває в такому становищі, щоб вони могли розпочати ці переговори, і, очевидно, тоді ми повинні робити це крок за кроком, щоб переконатися, що Путін приєднається до них", — повідомив Рютте.

Нещодавно генсек НАТО закликав посилити допомогу Україні та змінити хід війни.

війнаНАТОВладімір ПутінМарк Рютте

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