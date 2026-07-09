Україна не відмовиться від ударів по російських танкерах у морі, попри претензії Греції – Euractiv

На початку червня виявили український дрон поблизу грецького острова Лефкада.

Україна заявила Греції, що й надалі завдаватиме ударів по російських кораблях у відкритому морі, посилаючись на право на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Про це повідомляє Euractiv.

За даними видання, питання порушили після інциденту з українським морським дроном, який на початку червня виявили поблизу грецького острова Лефкада. За інформацією грецьких джерел, безпілотник із приблизно 100 кг вибухівки мав атакувати російський танкер у Середземному морі, однак через несправність втратив керування.

Інцидент викликав різку реакцію Афін. Греція направила Україні три дипломатичні демарші, вимагаючи пояснень, вибачень і гарантій, що подібне не повториться, аби не допустити перетворення Середземного моря на зону бойових дій.

Як зазначає Euractiv, офіційно Київ вибачився за інцидент, наголосивши, що він став наслідком російської агресії. Водночас під час подальших зустрічей українські дипломати дали зрозуміти, що Україна не відмовиться від ударів по російських суднах у відкритому морі.

Українська сторона заявила, що такі дії є реалізацією права на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН. Також Київ послався на Договір про дружбу між Україною та Грецією від 1996 року, який передбачає проведення консультацій у разі виникнення ситуацій, що можуть загрожувати міжнародному миру.

За даними дипломатичних джерел, Україна вважає, що Афіни не скористалися цим механізмом, а натомість питання було політизоване в грецьких медіа ще до проведення консультацій між сторонами.

Нагадаємо, морський дрон виявили рибалки поблизу острова Лефкада після того, як він, імовірно, втратив керування. За інформацією грецьких ЗМІ, йшлося про безпілотник моделі "Козак Мамай", який перевозив близько 100 кг вибухівки.