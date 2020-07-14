Україна не вірить, що збиття літака МАУ під Тегераном було "людською помилкою" - МЗС
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 14 липня, повідомляє "Громадське". Раніше така версія лунала у доповіді Організації цивільної авіації Ірану. Там зазначали, що катастрофа була викликана неправильним налаштуванням системи протиповітряної оборони.
"У нас є багато запитань і ми потребуємо багато авторитетних, неупереджених, максимально об’єктивних відповідей щодо того, що сталося. Станом на сьогодні Україна не може погодитися з тим, що літак було збито внаслідок людської помилки. Ми переконані, що це питання має з’ясовуватися в межах кримінального розслідування із встановленням усіх фактів. Після цього можна буде остаточно стверджувати про ту чи іншу версію збиття українського літака. На сьогодні нав’язування інтерпретацій є помилковим, ми всі маємо зосередитися на встановленні юридичних фактів", - заявив Кулеба під час брифінгу.
Голова МЗС також додав, що Міністерство закордонних справ України повністю готове до юридичної та дипломатичної боротьби і "зробить все належне, щоби Іран заплатив найвищу ціну за те, що сталося".
Нагадаємо, що Франція запросила Україну до розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Аваков ефективно управляє правоохоронною системою, - Шмигаль
- ВІДЕО Вакарчук йде з Ради
- ВІДЕО 100 днів уряду: Шмигаль дає пресконференцію
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі