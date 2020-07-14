Україна не вірить, що збиття літака МАУ під Тегераном було "людською помилкою" - МЗС

Голова МЗС додав, що Міністерство закордонних справ України повністю готове до юридичної та дипломатичної боротьби і "зробить все належне, щоби Іран заплатив найвищу ціну за те, що сталося"

Міністерство закордонних справ України не вважає правдивою версію Ірану про те, що збиття українського літака Міжнародних авіаліній України Boeing-737 під Тегераном 8 січня сталося внаслідок "людської помилки".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 14 липня, повідомляє "Громадське". Раніше така версія лунала у доповіді Організації цивільної авіації Ірану. Там зазначали, що катастрофа була викликана неправильним налаштуванням системи протиповітряної оборони.

"У нас є багато запитань і ми потребуємо багато авторитетних, неупереджених, максимально об’єктивних відповідей щодо того, що сталося. Станом на сьогодні Україна не може погодитися з тим, що літак було збито внаслідок людської помилки. Ми переконані, що це питання має з’ясовуватися в межах кримінального розслідування із встановленням усіх фактів. Після цього можна буде остаточно стверджувати про ту чи іншу версію збиття українського літака. На сьогодні нав’язування інтерпретацій є помилковим, ми всі маємо зосередитися на встановленні юридичних фактів", - заявив Кулеба під час брифінгу.

Голова МЗС також додав, що Міністерство закордонних справ України повністю готове до юридичної та дипломатичної боротьби і "зробить все належне, щоби Іран заплатив найвищу ціну за те, що сталося".

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