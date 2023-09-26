Україна не використовуватиме ракети ATACMS для ударів по території рф – Данілов
Українські війська не використовуватимуть далекобійні ракети ATACMS для ударів по території росії.
Про це заявив секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю іспанській газеті ABC.
"Ми не використовуватимемо їх (ракети ATACMS - ред.) на території Росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами", - сказав Данілов.
Він наголосив, що ATACMS застосовуватимуться виключно для захисту території України.
Західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. В Сенаті Сполучених штатів Америки закликали Джо Байдена передати нашій країні ракети, втім, Білий дім був стриманий у своїх заявах. Там стверджують про продовження дискусій щодо передачі снарядів.
Згідно з даними The Washington Post, Україна може отримати ракети ATACMS, які озброєні касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.
Також раніше повідомляли, що касетні ATACMS можуть з'явитися в Україні вже наступного тижня.