Україна не використовуватиме ракети ATACMS для ударів по території рф – Данілов

Він наголосив, що ATACMS застосовуватимуться виключно для захисту території України.

Українські війська не використовуватимуть далекобійні ракети ATACMS для ударів по території росії.

Про це заявив секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

"Ми не використовуватимемо їх (ракети ATACMS - ред.) на території Росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами", - сказав Данілов.

Він наголосив, що ATACMS застосовуватимуться виключно для захисту території України.

Західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. В Сенаті Сполучених штатів Америки закликали Джо Байдена передати нашій країні ракети, втім, Білий дім був стриманий у своїх заявах. Там стверджують про продовження дискусій щодо передачі снарядів.

Згідно з даними The Washington Post, Україна може отримати ракети ATACMS, які озброєні касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

Також раніше повідомляли, що касетні ATACMS можуть з'явитися в Україні вже наступного тижня.