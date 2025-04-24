Україна не змогла домовитись з інвесторами щодо реструктуризації боргу на 2,6 млрд доларів

Це створює ризик оголошення Києвом у травні дефолту

Україна заявила, що їй не вдалося домовитися з власниками боргу на суму 2,6 млрд доларів. Ця ситуація підриває надії Києва на реструктуризацію до настання крайнього терміну виплат.

Про це пише видання Financial Times.

Так, Міністерство фінансів повідомило, що "розгляне всі можливі варіанти" і продовжить переговори. Якщо Києву не вдасться вчасно домовитися про реструктуризацію, він повинен буде оголосити дефолт за платежем у розмірі майже 600 млн доларів, який має бути здійснено наприкінці травня і прив'язано до показників економіки в 2023 році.

ВВП-ордери були випущені в рамках попередньої реструктуризації українського боргу 2015 року і були покликані спонукати кредиторів підтримати країну. Однак після вторгнення росії 2022 року вони стали предметом суперечок, оскільки Київ і його західні союзники не хочуть, щоб їхні гроші йшли до приватних інвесторів, поки економіка відновлюється після російського вторгнення. Варанти передбачають виплату власникам, якщо річне зростання економіки України перевищить 3%, але Київ стверджує, що вони застаріли, з огляду на завдані збитки.