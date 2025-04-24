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Україна не змогла домовитись з інвесторами щодо реструктуризації боргу на 2,6 млрд доларів

24 квітня 2025, 16:35
Україна не змогла домовитись з інвесторами щодо реструктуризації боргу на 2,6 млрд доларів
Фото: facebook.com/permalink
Це створює ризик оголошення Києвом у травні дефолту
 Україна заявила, що їй не вдалося домовитися з власниками боргу на суму 2,6 млрд доларів. Ця ситуація підриває надії Києва на реструктуризацію до настання крайнього терміну виплат.
 
Про це пише видання Financial Times.
 
Так, Міністерство фінансів повідомило, що "розгляне всі можливі варіанти" і продовжить переговори. Якщо Києву не вдасться вчасно домовитися про реструктуризацію, він повинен буде оголосити дефолт за платежем у розмірі майже 600 млн доларів, який має бути здійснено наприкінці травня і прив'язано до показників економіки в 2023 році.
 
ВВП-ордери були випущені в рамках попередньої реструктуризації українського боргу 2015 року і були покликані спонукати кредиторів підтримати країну. Однак після вторгнення росії 2022 року вони стали предметом суперечок, оскільки Київ і його західні союзники не хочуть, щоб їхні гроші йшли до приватних інвесторів, поки економіка відновлюється після російського вторгнення. Варанти передбачають виплату власникам, якщо річне зростання економіки України перевищить 3%, але Київ стверджує, що вони застаріли, з огляду на завдані збитки.
 
"Варанти ВВП були розроблені для світу, який більше не існує. Скромне економічне зростання України у 2023 році - це не ознака стрімкого зростання добробуту, а крихке відновлення після майже 30%-ого спаду, спричиненого повномасштабним вторгненням росії", - заявило міністерство фінансів.  
 
Раніше в МВФ заявили, що "якщо не вжити заходів", то варанти "являють собою серйозний ризик" для стабільності програми допомоги на 15,5 млрд доларів і реструктуризації Києвом облігацій на суму понад 20 млрд доларів у 2024 році.
 
Варанти не були включені в торішню реструктуризацію через їхню складність, але Києву необхідно укласти угоду, щоб уникнути мільярдних виплат інвесторам у найближчі роки. Виплати за варантами прив'язані до річного зростання економіки України, яке може сильно зрости в разі припинення вогню з росією.

 

війна в Україніросія окупантиборги

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