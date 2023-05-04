Україна, Нідерланди та Бельгія підписали спільну декларацію щодо безпеки та просування до членства в НАТО
Сьогодні пі час візиту у Нідерланди президент України Володимир Зеленський підписав спільну декларацію з главами уряді Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Александером де Кроо.
Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква.
У документі закріпили "значну частину досягнутих домовленостей та намірів сторін".
"Документ охоплює найважливіші теми спільного порядку денного: задоволення нагальних оборонних потреб України, підтримка української Формули миру, просування України до членства в НАТО та гарантування безпеки України, притягнення росії до відповідальності, а також подальше посилення антиросійських санкцій та розробка механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією", - зазначив Жовква.
Заступник глави ОПУ підкреслив, що принциповим є "спільне розуміння того, що всі ці найважливіші для України питання, зокрема надання нашій державі гарантій безпеки ще до моменту її вступу в НАТО, мають бути розглянуті під час Вільнюського саміту НАТО у липні цього року".
"З ухваленням сьогоднішньої Спільної декларації ми перетнули символічну межу – формалізували підтримку України на євроатлантичному напрямку з боку 16 держав-членів НАТО, до яких додалися й Нідерланди. 16 наших партнерів – це вже половина членів Альянсу, з урахуванням Швеції, приєднання якої очікується вже незабаром", - додав Жовква.
За його словами, у декларації суттєво конкретизували питання євроатлантичної інтеграції України, а також змогли зафіксувати необхідність розгляду питання безпекових гарантій під час Вільнюського саміту НАТО. Також документ чітко закріплює, що до повноцінного членства нашої держави Бельгія і Нідерланди підтримуватимуть Україну на шляху її євроатлантичної інтеграції та усіляко зміцнюватимуть військову спроможність.