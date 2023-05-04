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Україна, Нідерланди та Бельгія підписали спільну декларацію щодо безпеки та просування до членства в НАТО

04 травня 2023, 18:00
Україна, Нідерланди та Бельгія підписали спільну декларацію щодо безпеки та просування до членства в НАТО
Фото: з вільного доступу
У ній йдеться, зокрема, про протидію російській агресії, посилення санкцій і притягнення агресора до відповідальності, а також підтримка України на шляху до НАТО.

Сьогодні пі час візиту у Нідерланди президент України Володимир Зеленський підписав спільну декларацію з главами уряді Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Александером де Кроо.

Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

У документі закріпили "значну частину досягнутих домовленостей та намірів сторін".

"Документ охоплює найважливіші теми спільного порядку денного: задоволення нагальних оборонних потреб України, підтримка української Формули миру, просування України до членства в НАТО та гарантування безпеки України, притягнення росії до відповідальності, а також подальше посилення антиросійських санкцій та розробка механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією", - зазначив Жовква.

Заступник глави ОПУ підкреслив, що принциповим є "спільне розуміння того, що всі ці найважливіші для України питання, зокрема надання нашій державі гарантій безпеки ще до моменту її вступу в НАТО, мають бути розглянуті під час Вільнюського саміту НАТО у липні цього року".

"З ухваленням сьогоднішньої Спільної декларації ми перетнули символічну межу – формалізували підтримку України на євроатлантичному напрямку з боку 16 держав-членів НАТО, до яких додалися й Нідерланди. 16 наших партнерів – це вже половина членів Альянсу, з урахуванням Швеції, приєднання якої очікується вже незабаром", - додав Жовква.

За його словами, у декларації суттєво конкретизували питання євроатлантичної інтеграції України, а також змогли зафіксувати необхідність розгляду питання безпекових гарантій під час Вільнюського саміту НАТО. Також документ чітко закріплює, що до повноцінного членства нашої держави Бельгія і Нідерланди підтримуватимуть Україну на шляху її євроатлантичної інтеграції та усіляко зміцнюватимуть військову спроможність.

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