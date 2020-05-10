Україна обговорила з ПАР перспективи співпраці у сфері авіації та морського транспорту

Україна зацікавлена у спільній реалізації проектів і розвитку співпраці в галузі інфраструктури

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, під час зустрічі, що відбулася в Києві в понеділок, глава українського відомства повідомив послу про зацікавленість України в розвитку співпраці з ПАР і подальшому поглибленні співпраці у сфері транспорту.

Перспективи можливої подальшої співпраці між країнами, зокрема у сфері авіації та морського транспорту, обговорили міністр інфраструктури Владислав Криклій і надзвичайний і повноважний посол Південно-Африканської Республіки (ПАР) в Україні Андре Гроеневальд, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, під час зустрічі, що відбулася в Києві в понеділок, глава українського відомства повідомив послу про зацікавленість України в розвитку співпраці з ПАР і подальшому поглибленні співпраці у сфері транспорту. Крім того, Україна зацікавлена у спільній реалізації проектів і розвитку співпраці в галузі інфраструктури.

"Міністр наголосив на важливості продовження спільної роботи обох країн над проектом міжурядової угоди про повітряне сполучення. Остаточний текст цього документа вже погоджено, і наразі Державна авіаційна служба України здійснює його переклад для його подальшого внутрішньодержавного опрацювання", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що сторони також обговорили можливі спільні кроки в розвитку сфери морської співпраці. Криклій позитивно відзначив прагнення обох держав удосконалювати чинну нормативно-правову базу.

За даними відомства, нині Україна та ПАР опрацьовують два проекти угод: міжурядову угоду між Україною і ПАР про морське торговельне судноплавство, а також меморандум про визнання дипломів/свідоцтв фахівців моряків.

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