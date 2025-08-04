Україна обговорює технологічне партнерство зі США у сфері боротьби з БпЛА

Там наголосили, що готові обмінюватися експертизою щодо захисту нашої держави від атак дронами.

Заступник міністра оборони Сергій Боєв провів зустріч із засновником американської технологічної компанії Axon Ріком Смітом і генеральним директором Dedrone by Axon Аадітьєю Девараконда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Представники Axon заявили про готовність співпрацювати з українськими виробниками та обмінюватись експертизою з Україною у напрямі протидії ворожим безпілотникам.

За словами заступника міністра, Україна зацікавлена у співпраці з іноземними партнерами насамперед у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ) та дронів-перехоплювачів. Ці технології мають критичне значення для захисту цивільного населення від атак БпЛА.

"Ми вже працюємо з українськими компаніями над масштабуванням виробництва, але продовжуємо пошук нових рішень", — наголосив Боєв.

Під час переговорів обговорювались технічні характеристики українських потреб, можливості обміну досвідом, а також формат співпраці між Axon та українськими виробниками.

Американські підприємці наголосили, що світ може багато чого навчитися в України щодо практичного використання дронів. Як представники великої технологічної компанії, вони також зацікавлені в цьому досвіді.

"Наша пропозиція сьогодні не про бізнес, а про питання захисту людей. Ми натхненні українськими військовими та технологіями, які вони застосовують, тому для нас честь працювати разом та переймати цей досвід", – заявив генеральний директор Axon.