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Україна обмежила ввезення продуктів з Беніну через грип птиці

В Україні обмежено ввезення харчових продуктів із Беніну.
Україна обмежила ввезення продуктів з Беніну через грип птиці Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
 
"Згідно з офіційною інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин на території Республіки Бенін зареєстровані випадки захворювання на високопатогенний грип птиці. Відповідно до цього та статті 53 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» розпорядженням Головного державного ветеринарного інспектора України від 25 серпня 2021 року введено заборону на ввезення в Україну з Республіки Бенін інкубаційних яєць, м'яса птиці, продуктів з нього, що не пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника пташиного грипу, а також побічних продуктів тваринного походження", - йдеться у повідомленні.
 
У Центрі громздоров'я додали, що у серпні 2021 року в Республіці Бенін було зафіксовано спалах пташиного грипу А(H5N1). Цей підтип у 2003 році поширився з Азії в Європу і Африку й закріпився в популяціях домашньої птиці в деяких країнах. Спалахи призвели до інфікування мільйонів домашніх птахів, сотень випадків захворювання і летальних випадків серед людей.
 
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23 09 2021 10:31
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