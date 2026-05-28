Україна очікує офіційних відповідей від Конгресу і Білого дому на лист із проханням допомогти з ППО – Зеленський

28 травня 2026, 15:33
Україна очікує офіційних відповідей від Конгресу і Білого дому на лист із проханням допомогти з ППО – Зеленський
США поки що єдине джерело отримання зброї для збиття балістики.
Україна продовжує очікувати відповіді на лист, надісланий до США з проханням допомогти з протиповітряною обороною. Конгрес підтримує ці пропозиції, але Київ очікує на офіційно відповіді і від нього, і від Білого дому.
 
Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Швеції.
 
Він пояснив, що шведські Gripen, які Україна може отримати протягом десяти місяців, мають допомогти зі збиттям і ракет, і дронів, і у боротьбі з КАБами. 
 
"Що стосується антибалістики. Поки що, ви знаєте, окрім Patriot немає. Є домовленості з Францією про SAMP/T, але це майбутні наші кроки. Сьогодні ми говоримо про Patriot. Виробляє їх тільки Америка, також у нас є хороші домовленості з Німеччиною, знову ж таки, стосовно майбутніх пакетів. Але нам треба жити зараз і людей берегти треба сьогодні. А сьогодні і зараз – це Сполучені Штати", – сказав президент.
 
Він нагадав, що Україна просила надати ліцензії на виробництво ракет PAC-3.
 
Україна не отримала ліцензії на виробництво PAC-3. Вірю, що в майбутньому ми отримаємо, або може буде наша система. І тому я написав президенту Трампу і Конгресу Сполучених Штатів. Я вважаю, що їм треба діяти швидше. Попереду зима, росію не зупиняє поки що дипломатія. Не може зупинити. Ми їх зупиняємо нашими далекобійними санкціями”, – сказав він.
 
Тож Україна просить допомогти з більшою кількості антибалістичних ракет PAC-3 або дати їй ліцензії на вироблення. 
Велика перемога росії. Трамп робить крок до скорочення бомбардувальників, підводних човнів і бойових кораблів, які США надають НАТО – Ольга Лаутман
Людина у високому замку. Принагідна рецензія на книжку – Тімоті Снайдер
Американський спосіб ведення війни більше не працює. Найпотужніша армія світу програє, коли сила замінює стратегію – Іво Даалдер
Британська розвідка попереджає про зухвалішу російську загрозу. Кремль переносить війну проти України на ширший європейський фронт – New York Times
Україна руйнує нафтову основу російської економіки. Але нерішучість G7 і лояльність Трампа дають москві перепочинок – Дональд Гілл
Казахстан повертає собі спадщину Золотої Орди. І вибудовує власну історію державності поза радянськими рамками – Роберт М. Катлер
Витоки документів розкривають російські
Війна на виснаження навпаки. Як Україна руйнує тил росії дронами – Дональд Гілл
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється