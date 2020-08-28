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Україна очікує підписати угоду про взаємодію з Британією під час візиту Зеленського у Лондон

"Зараз Україна з Британією завершують роботу над угодою, яка зафіксує майбутнє нашої взаємодії ", - розповів Пристайко
За словами дипломата, пріоритетом №1 для нього зараз є організація візиту президента Зеленського до Великої Британії. Він зазначив, що запрошення прем’єр-міністра Британії на цей візит вже давно є, але COVID-19 вносить корективи.
Україна очікує підписати угоду про взаємодію з Британією під час візиту Зеленського у Лондон Фото: з вільних джерел

Україна з Британією завершують роботу над угодою, яка зафіксує майбутнє взаємодії країн після Brexit, і розраховує на її підписання під час візиту президента Володимира Зеленського у Лондон.

Про це майбутній посол України в Британії Вадим Пристайко сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами дипломата, пріоритетом №1 для нього зараз є організація візиту президента Зеленського до Великої Британії. Він зазначив, що запрошення прем’єр-міністра Британії на цей візит вже давно є, але COVID-19 вносить корективи.

"Зараз Україна з Британією завершують роботу над угодою, яка зафіксує майбутнє нашої взаємодії (вона замінить Угоду про асоціацію у відносинах України та Британії. - ЄП). Ми хочемо підписати угоду під час візиту. Нинішній стан її готовності дозволяє на це розраховувати, не підганяючи документ до дати візиту", - розповів Пристайко.

За його словами, у цій угоді буде менше винятків у порівнянні з Угодою про асоціацію з ЄС. При цьому він припустив, що торгова і політична частини угоди можуть бути розділені.

"Вільна торгівля є основою угоди. Є навіть думка про те, чи не варто її зробити окремим документом, окремо від політичної частини. Зараз переговори ведуться в одному документі, але я не виключаю, що може виникнути бажання: "Слухайте. Нам треба довести переговори до кінця по торговельному треку. Але перед цим ми хочемо підписати велику політичну домовленість". В такому разі торговельну частину ми виокремимо", - заявив дипломат.

Нагадаємо, що Українські ініціативи по оновленню Угоди про асоціацію будуть готові в грудні

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28 08 2020 16:24
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