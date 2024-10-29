Досить довго спільником Шольца в цьому питанні був Джо Байден, але з наближенням кінця його президентського терміну з’являються ознаки пом’якшення позиції Вашингтону.

Про це інформує німецька газета FAZ.

Україна сподивається, що саме США першими запропонують взяти під захист 5-ї статті НАТО контрольовані Україною території, поки решта земель тимчасово залишатимуться окупованими рф.

В матеріалі написано, що як позиції союзників по Альянсу щодо перспектив запрошення України до НАТО, так і очікування офіційного Києва і можливу готовність української сторони до низки компромісів.

Так, серед політиків з великих країн Альянсу тривають перемовини чи варто швидко запрошувати Київ до НАТО.

FAZ пише, що американські і українські джерела, Париж і Лондон дедалі більше схиляються до такого кроку.

Разом з тим, навіть в США, де американський президент Джо Байден досі був проти подібного рішення, обізнані спірозмовники з міжнародних урядових кіл та інституцій відзначають обережну відкритість до розмов на цю тему.

В той же час, Берлін досі залишається наполегливо проти запрошення України.

Непорозуміння в позиціях союзників по Альнсу були особливо помітними під час нещодавньої зустрічі лідерів США, Франції, Німеччини і Британії в середині місця.

Цей факт видгазетіанню підтвердили дипломатичні джерела в Парижі та співрозмовники у Вашингтоні.

За даними джерел, за підсумками цієї зустрічі у Парижі склалося враження, що Вашингтон можуть піти назустріч швидкому запрошенню України в НАТО, якщо кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс переможе на президентських виборах у листопаді.

Ще уточнюється, що Макрон давно наполягає на тому, щоб зробити такий крок, однак Шольц проти.

Джерела ж в США підтверджують різні підходи головних країн на переговорах 18 жовтня, деталізували й причину обережності Америки

"Судячи з усього, президент України Володимир Зеленський ще раніше в США дав зрозуміти, що в обмін на територіальні поступки з боку України на користь росії він очікує отримати дещо більше, ніж туманні гарантії безпеки — а саме повноправне членство в НАТО", - пише видання.

Журналісти додають, що запрошення в НАТО є першим пунктом плани перемоги Зеленського.