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Україна очікує, що США перші запропонують захист НАТО в обмін на окупацію територій – ЗМІ

29 жовтня 2024, 21:37
Україна очікує, що США перші запропонують захист НАТО в обмін на окупацію територій – ЗМІ
Фото: Associated Press/East News

Досить довго спільником Шольца в цьому питанні був Джо Байден, але з наближенням кінця його президентського терміну з’являються ознаки пом’якшення позиції Вашингтону. 

Про це інформує німецька газета FAZ

Україна сподивається, що саме США першими запропонують взяти під захист 5-ї статті НАТО контрольовані Україною території, поки решта земель тимчасово залишатимуться окупованими рф.

В матеріалі написано, що як позиції союзників по Альянсу щодо перспектив запрошення України до НАТО, так і очікування офіційного Києва і можливу готовність української сторони до низки компромісів.

Так, серед політиків з великих країн Альянсу тривають перемовини чи варто швидко запрошувати Київ до НАТО. 

FAZ пише, що американські і українські джерела, Париж і Лондон дедалі більше схиляються до такого кроку. 

Разом з тим, навіть в США, де американський президент Джо Байден досі був проти подібного рішення, обізнані спірозмовники з міжнародних урядових кіл та інституцій відзначають обережну відкритість до розмов на цю тему. 

В той же час, Берлін досі залишається наполегливо проти запрошення України.

Непорозуміння в позиціях союзників по Альнсу були особливо помітними під час нещодавньої зустрічі лідерів США, Франції, Німеччини і Британії в середині місця.

Цей факт видгазетіанню підтвердили дипломатичні джерела в Парижі та співрозмовники у Вашингтоні. 

За даними джерел, за підсумками цієї зустрічі у Парижі склалося враження, що Вашингтон можуть піти назустріч швидкому запрошенню України в НАТО, якщо кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс переможе на президентських виборах у листопаді. 

Ще уточнюється, що Макрон давно наполягає на тому, щоб зробити такий крок, однак Шольц проти. 

Джерела ж в США підтверджують різні підходи головних країн на переговорах 18 жовтня, деталізували й причину обережності Америки

"Судячи з усього, президент України Володимир Зеленський ще раніше в США дав зрозуміти, що в обмін на територіальні поступки з боку України на користь росії він очікує отримати дещо більше, ніж туманні гарантії безпеки — а саме повноправне членство в НАТО", - пише видання. 

Журналісти додають,  що запрошення в НАТО є першим пунктом плани перемоги Зеленського.

НАТОвійна в Україні

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