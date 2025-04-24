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Україна офіційно не отримувала від США дипломатичних повідомлень про наміри вийти з мирного процесу – речник МЗС

24 квітня 2025, 19:53
Україна офіційно не отримувала від США дипломатичних повідомлень про наміри вийти з мирного процесу – речник МЗС
Фото: unian.ua
За словами речника МЗС, Україна займається залученням Сполучених Штатів до мирного процесу та спроб все-таки досягти миру.
Україна офіційно не отримувала якихось дипломатичних повідомлень, де би Сполучені Штати казали про наміри вийти з мирного процесу.
 
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий журналістам в кулуарах Kyiv Stratcom Forum 2025.
 
Я можу вам підтвердити, що Україна офіційно не отримувала меседжів, чи якихось нот дипломатичних чи якогось дипломатичного спілкування, де би Сполучені Штати казали про плани, про наміри вийти з мирного процесу. Ми бачимо це в публічному просторі, ми чуємо це від держсекретаря США, від інших посадовців, але я думаю, що це — частина комунікаційної стратегії, направленої на те, щоб стимулювати обидві сторони до конкретних дій. Щоб росія все-таки робила кроки до миру, так, як їх робить Україна”, — сказав Тихий. 
 
При цьому речник МЗС зазначив:
 
Я вам ще можу відкрити трошки залаштунки: на закритих зустрічах — не буду уточнювати, яких, які раніше відбулися, — з американського боку ми чули констатацію факту, що Україна зробила значно більше кроків до миру, ніж росія. Кілька тижнів тому ми чули такі сигнали від них”.
 
Тихий додав, що “ми це намагаємося перетворити на дії, на тиск, або пояснення, що необхідний тиск на Москву. Бо без їхнього бажання припинити війну, звісно ж, діла не буде. росія є єдиним джерелом цієї війни і єдиною силою, яка зацікавлена в її продовженні”.
 
За словами речника МЗС, Україна займається залученням Сполучених Штатів до мирного процесу та спроб все-таки досягти миру.
 
І ми говоримо американській стороні, що Україна готова до припинення вогню і далі працювати над зміцненням довіри, до стійкого врегулювання. Ми готові. А з російського боку ми бачимо ракети і дрони, як сьогодні вночі по Києву, інших містах. Тому ми в спілкуванні з американською стороною наголошуємо, що треба тиснути на москву, бо без цього тиску вони не будуть сприймати мир серйозно. Вони не будуть іти на якісь кроки. Вони мають розуміти, що якщо вони не обирають мир, то за це щось буде. І це “щось” час вже демонструвати москві. Вони, як ми бачимо, всупереч будь-яким мирним зусиллям завдають ракетні удари, взагалі не рахуючись із позицією США”, — наголосив Георгій Тихий.

 

МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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