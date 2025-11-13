Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримає 6 млрд євро з доходів заморожених активів рф – фон дер Ляєн

13 листопада 2025, 11:35
Україна отримає 6 млрд євро з доходів заморожених активів рф – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Європа продовжуватиме зміцнювати опір України, наголосила
Україна отримає новий транш від Євросоюзу у розмірі 6 млрд євро з доходів заморожених активів рф.
 
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє пресслужба ЄК.
 
"Лише за один день минулого тижня росія запустила понад 40 балістичних і крилатих ракет, а також майже 500 безпілотників, спрямованих проти енергетичної інфраструктури України. Дві великі електростанції були знищені", - заявила глава Єврокомісії.
 
Вона також підкреслила, що вже сьогодні Євросоюз виділить майже 6 млрд євро з кредиту ERA та фонду для України.
 
"Європа продовжуватиме зміцнювати опір України. Ми відшкодуємо шкоду, завдану російськими ударами. Ми стабілізуємо енергомережу України – експортуючи понад 2 гігавати електроенергії до України. І ми захистимо критично важливу інфраструктуру. Ця зима визначить майбутнє війни", - додала вона.
війна в Україніросія окупантиФон дер Ляєн

Останні матеріали

Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" в Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Політика
Найважча зима України. Донбас у небезпеці, тож Європа має тиснути на росію вже зараз – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 12:36
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Технології
Рої перемагають титанів? Холодна війна штучного інтелекту, яка змінить все – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 00:45
За лаштунками кризи
Політика
За лаштунками кризи "Фідеш". Як Орбан використав Україну для боротьби з опозиційним Мадяром – Direkt36
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 14:29
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
Технології
ТОП-6 кращих хостингів України: швидкість, надійність і трішки здорового глузду
11 листопада 2025, 14:24
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Політика
Естетика: прикордонний контроль. Мистецтво може нести потужний геополітичний заряд – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 листопада 2025, 11:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється