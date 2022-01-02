Україна отримає 90 мільйонів фунтів допомоги від Британії Ці кошти надійдуть на зменшення залежності України від російських енергоресурсів

Британія анонсувала допомогу для України обсягом 88 млн фунтів на підтримку енергетичної незалежності та стабільності держуправління.

Фото: DW

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Британії, зазначає Економічна правда. Таку допомогу Британія анонсувала напередодні візиту прем’єра країни Бориса Джонсона до Києва. Зазначається, що разом із президентом Володимиром Зеленським сторони обговорюватимуть ворожі дії з боку Росії та нарощування російських військ на кордонах з Україною. Ці 88 млн фунтів допомоги (118 млн доларів) надійдуть на зменшення залежності України від російських енергоресурсів, заявили у британському уряді. Нагадаємо, що Борис Джонсон цього тижня відвідає Україну

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