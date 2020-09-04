Україна отримає таблетки з гідроксихлорохіном для безкоштовного лікування понад 22 тисяч хворих Covid-19

Він буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показаннями

За даними відомства, цей препарат прописаний у національному протоколі лікування хворих Covid-19 і застосовується для пацієнтів із важким перебігом хвороби виключно в умовах стаціонарів, а також під наглядом лікарів і з письмової згоди пацієнтів.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна отримає гуманітарну допомогу у вигляді 320 тис. таблеток із діючою речовиною гідроксихлорохін для симптоматичного лікування хворих Covid-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Необхідну кількість препарату поставлять як гуманітарну допомогу компанії "Санофі" та "Сандоз". Цього вистачить на лікування понад 22 тисяч пацієнтів", - повідомляється у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України в четвер.

За даними відомства, цей препарат прописаний у національному протоколі лікування хворих Covid-19 і застосовується для пацієнтів із важким перебігом хвороби виключно в умовах стаціонарів, а також під наглядом лікарів і з письмової згоди пацієнтів.

Він буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показаннями, наголосили в МОЗ.

Читайте також: "Нова пошта" адаптувала інфраструктуру до доставки медичних препаратів