Україна отримає таблетки з гідроксихлорохіном для безкоштовного лікування понад 22 тисяч хворих Covid-19
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна отримає гуманітарну допомогу у вигляді 320 тис. таблеток із діючою речовиною гідроксихлорохін для симптоматичного лікування хворих Covid-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Необхідну кількість препарату поставлять як гуманітарну допомогу компанії "Санофі" та "Сандоз". Цього вистачить на лікування понад 22 тисяч пацієнтів", - повідомляється у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України в четвер.
За даними відомства, цей препарат прописаний у національному протоколі лікування хворих Covid-19 і застосовується для пацієнтів із важким перебігом хвороби виключно в умовах стаціонарів, а також під наглядом лікарів і з письмової згоди пацієнтів.
Він буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показаннями, наголосили в МОЗ.
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