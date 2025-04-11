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ПОЛІТИКА

Україна отримає від Нідерландів €150 млн на посилення протиповітряної оборони

11 квітня 2025, 16:15
Україна отримає від Нідерландів €150 млн на посилення протиповітряної оборони
Фото: з вільних джерел
іністр не розкрив подробиць щодо точного використання цих коштів і термінів їх витрат.

Нідерланди виділяють €150 мільйонів для посилення протиповітряної оборони України.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання Контактної групи у штаб-квартирі НАТО, повідомляє Укрінформ.

Міністр не розкрив подробиць щодо точного використання цих коштів і термінів їх витрат, але підкреслив, що для Нідерландів протиповітряна оборона залишається одним із пріоритетних напрямків. Він також зазначив, що саме Володимир Зеленський наголошував на важливості посилення захисту від повітряних атак, оскільки вони стали інтенсивнішими.

Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі проти росії. Раніше, у березні цього року, країна оголосила про інвестиції в €700 мільйонів у виробництво безпілотників, частину яких спрямують на потреби української оборонної промисловості. У грудні минулого року Нідерланди також виділили додаткові €22 мільйони для зміцнення протиповітряної оборони та кіберстійкості України.

До того ж, 6 жовтня 2024 року міністр оборони Нідерландів підтвердив, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів вже прибули в Україну. У 2025 році Нідерланди планують передати Україні нову партію винищувачів F-16. Загалом, чотири країни погодилися передати Україні винищувачі F-16: Нідерланди (24 літаки), Данія (19 літаків), Бельгія (30 літаків до 2028 року) та Норвегія (6 літаків).

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що сьогоднішні обговорення під час засідання Контактної групи з питань оборони України призвели до нових зобов’язань щодо надання військової допомоги від країн-союзників на понад 21 мільярд євро, що є "рекордним збільшенням військового фінансування для України".

Нідерландивійнадопомога Україні

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