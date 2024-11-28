Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна отримала $235 млн від Японії на підтримку освіти та приватного сектору

28 листопада 2024, 11:28
Україна отримала $235 млн від Японії на підтримку освіти та приватного сектору
Ці гроші дають, коли Україна виконує певні критерії.

У державний бюджет України надійшли $235 мільйонів пільгового фінансування від Японії за двома проєктами Світового банку — "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) та "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

За проєктом RISE Японія виділила $130 мільйонів позики. Це має допомогти вирішити критичні проблеми, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектора.

Ще $105 мільйонів — це результат того, що Україна забезпечила очне навчання у школах за допомогою субвенцій на укриття та шкільні автобуси у 2024 році. Головна мета проєкту LEARN — покращити освітній процес в Україні та створити безпечні умови для освітян і учнів.

Ці проєкти реалізують з використанням фінансового інструменту Program-for-results — PforR. Тобто ці гроші дають, коли Україна виконує певні критерії. До кінця 2024 року Україна планує отримати ще $120 мільйонів та $95 мільйонів в рамках RISE та LEARN.

Загалом з лютого 2022 року залучена через механізми Світового банку бюджетна підтримка від Японії сягнула майже $6 мільярдів.

Японіявійнаосвітапідтримка України

Останні матеріали

Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 12:34
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Данська модель для української війни. Європа не може дати Україні достатньо зброї, тому фінансує її виробництво в Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 листопада 2024, 13:00
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Cуспільство
Просування росіян на півдні призупинено. На Курщині вони продовжують зазнавати втрат – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 23:58
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Політика
Нові факти про Тулсі Ґаббард. російська маріонетка на 100 відсотків – The Independent
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 17:04
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Політика
Третя світова війна? Допоможемо тим, хто її стримує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 12:47
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Політика
Після 1000 днів війни. Що чекає на Україну далі?
Переклад iPress – 26 листопада 2024, 07:38
Політика
"Досить брехати. Перемоги не видно". росіяни вже починають говорити, що програли війну – С. Фредерік Старр
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 16:41
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Політика
Про катастрофічну для росіян контратаку в Курській області. Та про провал українського фронту біля Великої Новосілки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2024, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється