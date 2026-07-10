Україна отримала $3,35 млрд від Світового банку в рамках програми розвитку приватного сектора

Ці кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та пріоритетні видатки держбюджету.

Україна отримала $3,35 млрд від Світового банку в рамках першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектора (DPO-1).

Про це повідомив Мінфін України.

"Це стало результатом угод, які Україна та Світовий банк підписали 24 червня на полях Конференції з відновлення України. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії", – прокоментувала прем'єрка Юлія Свириденко.

Ці кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності та пріоритетні видатки держбюджету. Україна змогла отримати кошти, виконавши низку вимог, зокрема ухваливши 13 законів і сім підзаконних актів у сфері публічних закупівель, інтеграції енергетичних ринків з Європою, трансформації агросектора, підтримки бізнесу ветеранів, розвитку житлової політики, модернізації освіти та моніторингу викидів парникових газів. До кінця 2026 року уряд хоче залучити ще $1 млрд у межах цієї програми.