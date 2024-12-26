Україна отримала близько $1,2 млрд від Японії через проєкти Світового банку – Шмигаль
26 грудня 2024, 16:57
Гроші спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.
Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Гроші надійшли у листопаді-грудні й спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.
- 602 млн доларів надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення.
- 400 млн доларів за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України.
- 250 млн доларів за проєктом RISE на розвиток приватного сектору.
- 220 млн доларів у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я.
- 200 млн доларів – проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.