Україна отримала близько $1,2 млрд від Японії через проєкти Світового банку – Шмигаль

Гроші спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Гроші надійшли у листопаді-грудні й спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.