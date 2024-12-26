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Україна отримала близько $1,2 млрд від Японії через проєкти Світового банку – Шмигаль

26 грудня 2024, 16:57
Україна отримала близько $1,2 млрд від Японії через проєкти Світового банку – Шмигаль
Гроші спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.
Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку.
 
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 
 
Гроші надійшли у листопаді-грудні й спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.
 
  • 602 млн доларів надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення.
  • 400 млн доларів за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України.
  • 250 млн доларів за проєктом RISE на розвиток приватного сектору. 
  • 220 млн доларів у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я. 
  • 200 млн доларів – проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.
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