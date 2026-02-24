Україна отримала дані про 20 тисяч дітей, депортованих росією після початку війни

Додому повернули 2003 дитини.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та перша леді Олена Зеленська під час міжнародної конференції Justice Conference розповіли про масштабне переміщення українських дітей росією з початку повномасштабного вторгнення.

Про це інформує DW.

За даними Лубінця, Україні вдалося отримати інформацію про близько 20 тисяч дітей, яких росія примусово перемістила або депортувала. За міжнародним гуманітарним правом усі вони вважаються постраждалими від депортації або примусового переміщення. Лубінець наголосив, що рф розглядає українських дітей як ресурс для мобілізації, що, за його словами, свідчить про наміри агресора вчинити геноцид українського народу.

Зеленська зазначила, що підлітків відправляють до мілітаризованих таборів для "перевиховання", а хлопців, які досягають повноліття, незаконно залучають до Збройних сил росії. Багато юнаків були змушені воювати проти своєї країни, і вже є загиблі. Вона підкреслила, що дітей забирали навіть із дитячих будинків та родин, де батьки загинули через дії окупантів, а блокпости перетворювалися на "справжній полон".

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA додому повернули 2003 дітей із тимчасово окупованих територій та росії. Лубінець зазначив, що кожен випадок повернення складний, оскільки російська сторона часто відмовляється підтверджувати місцеперебування дітей або передавати їх. У деяких випадках проти дітей висували неправдиві звинувачення у терористичній діяльності.

Він також підкреслив, що рішення Міжнародного кримінального суду про ордери на арешт путіна та російської уповноваженої з прав дитини створило додатковий юридичний тиск на москву, після чого росія частково почала вести переговори про повернення дітей. Завдяки підтримці Катару вдалося повернути 83 складні випадки, а допомога США також прискорила процес. Остання група українських дітей повернулася до країни 13 лютого 2026 року.