Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримала дані про 20 тисяч дітей, депортованих росією після початку війни

24 лютого 2026, 13:06
Україна отримала дані про 20 тисяч дітей, депортованих росією після початку війни
Фото: Укрінформ
Додому повернули 2003 дитини.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та перша леді Олена Зеленська під час міжнародної конференції Justice Conference розповіли про масштабне переміщення українських дітей росією з початку повномасштабного вторгнення.

Про це інформує DW. 

За даними Лубінця, Україні вдалося отримати інформацію про близько 20 тисяч дітей, яких росія примусово перемістила або депортувала. За міжнародним гуманітарним правом усі вони вважаються постраждалими від депортації або примусового переміщення. Лубінець наголосив, що рф розглядає українських дітей як ресурс для мобілізації, що, за його словами, свідчить про наміри агресора вчинити геноцид українського народу.

Зеленська зазначила, що підлітків відправляють до мілітаризованих таборів для "перевиховання", а хлопців, які досягають повноліття, незаконно залучають до Збройних сил росії. Багато юнаків були змушені воювати проти своєї країни, і вже є загиблі. Вона підкреслила, що дітей забирали навіть із дитячих будинків та родин, де батьки загинули через дії окупантів, а блокпости перетворювалися на "справжній полон".

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA додому повернули 2003 дітей із тимчасово окупованих територій та росії. Лубінець зазначив, що кожен випадок повернення складний, оскільки російська сторона часто відмовляється підтверджувати місцеперебування дітей або передавати їх. У деяких випадках проти дітей висували неправдиві звинувачення у терористичній діяльності.

Він також підкреслив, що рішення Міжнародного кримінального суду про ордери на арешт путіна та російської уповноваженої з прав дитини створило додатковий юридичний тиск на москву, після чого росія частково почала вести переговори про повернення дітей. Завдяки підтримці Катару вдалося повернути 83 складні випадки, а допомога США також прискорила процес. Остання група українських дітей повернулася до країни 13 лютого 2026 року.

війнаОлена Зеленськадепортація дітейДмитро Лубінецьросія окупанти

Останні матеріали

Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Політика
Яка політика демократичного світу щодо України? Перемога, перемога за будь-яку ціну – Ян Ліпавський
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 13:28
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Політика
Перші (і наступні) чотири роки. Проігноровані попередження і ціна самообману – Том Купер
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 11:29
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українці ефективно обороняються. У двох російських полках – масове дезертирство – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 лютого 2026, 08:14
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Політика
Тонкий лід для генпрокурорки США. Як справи Епштейна засмутили Білий дім Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 14:04
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Політика
Іран готується до можливих ударів США. І розробляє плани виживання – New York Times
Переклад iPress – 23 лютого 2026, 12:28
Україна не програє війну. Чому
Політика
Україна не програє війну. Чому "переговори" за посередництва США перетворилися на театр – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 17:21
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Політика
Війна в Україні станом на 21 лютого. Український контрнаступ справді відбувся на півдні. Втім здобутки мінімальні – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2026, 12:27
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється