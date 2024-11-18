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ПОЛІТИКА

Україна отримала дозвіл на удари Storm Shadow, SCALP та ATACMS по території росії

18 листопада 2024, 08:07
Україна отримала дозвіл на удари Storm Shadow, SCALP та ATACMS по території росії
Уряди країн зняли діючі обмеження.

Франція та Велика Британія після США дали Україні дозвіл бити своїми ракетами Storm Shadow та SCALP по території .

Про це повідомляє Le Figaro.

Як повідомляє видання, це рішення дозволяє Україні перейти до наступальних дій із застосуванням ракет великої дальності.

Рішення адміністрації Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння, зокрема ракети ATACMS, для ударів по території росії свідчить про суттєву зміну стратегії США у війні. Цей крок має як оперативне, так і геополітичне значення.

До цього США дозволяли використовувати свою зброю лише для оборонних операцій, наприклад, захисту Харкова. Деякі оглядачі вбачають в обережності США страх перед ескалацією у відносинах із росією. А також удари по нафтовидобувних районах могли б дестабілізувати світовий ринок. Удари ATACAMS можуть бути використані для відображення майбутнього штурму не менше 50 000 солдатів, включаючи північнокорейців, у російському Курському регіоні.

Рішення ухвалене за кілька місяців до зміни адміністрації у США, що може бути спробою закріпити стратегічний курс перед можливими змінами політики під час президентства Дональда Трампа.

Уряди усіх зазначених країн офіційного підтвердження не надавали.

ФранціяБританіяatacmsStorm Shadowудари по рфSCALP

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