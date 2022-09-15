Україна отримала перші 500 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку у рамках пакету допомоги

Україна отримала отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро.

Про це йдеться у повідомленні ЄІБ у Twitter та на сайті.

"Україна отримала перші виплати з нашого пакету термінових заходів (Ukraine Solidarity Urgent Response) на суму 1,59 млрд євро, підготовленого у тісній співпраці з Єврокомісією. Кошти допоможуть Україні вирішити її найнагальніші потреби", - заявили в ЄІБ.

"Вітаю першу виплату ЄІБ свого пакету у розмірі 1,59 млрд євро для підтримки України, підкріпленого гарантією ЄС. Це допоможе Україні: вирішувати нагальні потреби, підтримувати стратегічні компанії; ремонтувати дорожню та залізничну інфраструктуру. Більше платежів буде здійснено відповідно до зобов’язань ЄС", - написав у Twitter віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Перші виплати у розмірі 500 млн євро допоможуть українському уряду покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури. Кошти також слугуватимуть підтримкою для стратегічних державних підприємств "Укравтодор" та "Укрзалізниця".

Раніше повідомлялось, що МВФ шукає способи екстреного фінансування України.