Україна отримала від ЄС другий транш у розмірі €1 млрд від заморожених російських активів

Гроші спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration).

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро”, – написав Шмигаль.

Він зазначив, що заморожені російські активи мають працювати на користь України.