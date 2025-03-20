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Україна отримала від ЄС другий транш у розмірі €1 млрд від заморожених російських активів

20 березня 2025, 12:53
Україна отримала від ЄС другий транш у розмірі €1 млрд від заморожених російських активів
Фото: Укрінформ
Гроші спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.
Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration).
 
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
 
Від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже 4 млрд євро”, – написав Шмигаль.
 
Він зазначив, що заморожені російські активи мають працювати на користь України. 
 
Ми будемо працювати над тим, щоби повністю їх конфіскувати та спрямувати на відбудову України”, – наголосив глава уряду.
 
ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) – ініціатива, яка передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів з подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

 

Денис Шмигальвійна в Україніросія окупанти

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