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Україна отримала від ЄС сьомий транш у €2,8 млрд в рамках Ukraine Facility

08 червня 2026, 14:22
Україна отримала від ЄС сьомий транш у €2,8 млрд в рамках Ukraine Facility
Загальний обсяг фінансування за програмою вже перевищив €29,4 млрд.

Україна 8 червня отримала сьомий транш фінансування від ЄС загальним обсягом €2,8 млрд у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло €2,6 млрд. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Загальний обсяг фінансування за програмою вже перевищив €29,4 млрд.

Фінансова підтримка прив'язана до "Плану для України", програми реформ та модернізації країни на шляху до вступу в ЄС. Наразі Україна виконала 11 індикаторів Плану, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права. Станом на кінець травня виконано 86 заходів Плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації.

Свириденко також зазначила, що Україна достроково виконала низку умов для наступних етапів фінансування і вперше отримає додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов'язань з реформ.

Нагадаємо, попередній, шостий транш Україна отримала у грудні 2025 року на суму близько €2,3 млрд.

УкраїнаЄвросоюзUkraine Facility

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