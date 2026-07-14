Україна отримує ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією ракет Aster 30

Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році.

Україна отримує ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією також ракет Aster 30.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками перемовин із французьким колегою Еммануелем Макроном.

"Франція співпрацюватиме з нами та іншими партнерами також і в рамках антибалістичної програми FREYJA – нашої особливої майбутньої сили. Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Це ефективні антибалістичні системи. Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року", – розповів Зеленський.

Він додав, що відбудеться й закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них.

"Уже в цьому році має розпочатися навчання наших пілотів і механіків у Франції. Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ. Системно розвиваємо українські бойові спроможності", – зазначив глава держави.