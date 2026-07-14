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Україна отримує ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією ракет Aster 30

14 липня 2026, 19:34
Україна отримує ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією ракет Aster 30
Sébastien Lecornu
Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році.
Україна отримує ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією також ракет Aster 30.
 
Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками перемовин із французьким колегою Еммануелем Макроном.
 
"Франція співпрацюватиме з нами та іншими партнерами також і в рамках антибалістичної програми FREYJA – нашої особливої майбутньої сили. Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Це ефективні антибалістичні системи. Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року", – розповів Зеленський.
 
Він додав, що відбудеться й закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них. 
 
"Уже в цьому році має розпочатися навчання наших пілотів і механіків у Франції. Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ. Системно розвиваємо українські бойові спроможності", – зазначив глава держави.
ракетавійна в Україніросія окупанти

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