Додаткових машин американського виробництва вистачить для оснащення 95-ї десантно-штурмової бригади.

Ці бронемашини увійдуть до останнього американського пакету військової допомоги на 425 млн доларів.

Про це пише журнал Forbes.

Тисячі північнокорейських військ скупчуються в Курській області на заході рф. Міністерство оборони США очікує, що найближчого дня ці війська вирушать до лінії фронту в Курську, щоб допомогти російським військам, які намагаються відбити раптове вторгнення України в область.

"Початкові ознаки свідчать про те, що ці війська будуть задіяні в певній ролі піхоти", - сказав генерал-майор ВПС США Пет Райдер, головний представник Пентагону.

ЗСУ на території площею 270 квадратних миль у Курську також отримують посилення, ймовірно, у формі сотень американських броньованих машин Stryker.

Пентагон оголосив у п’ятницю про пакет допомоги на суму 425 мільйонів доларів, який включає бомби, ракети, артилерійські снаряди та щонайменше 212 швидкісних восьмиколісних Stryker.

Більшість Stryker українських військових вже в Курську. Немає підстав вважати, що додаткові транспортні засоби також не під’їдуть до виступу, щоб зустріти контратакуючих росіян та їхніх нових північнокорейських союзників.

Наскільки швидко нові Страйкери прибудуть в Україну, невідомо. Що українці робитимуть із транспортними засобами – зрозуміло.

Після відрахування приблизно двох десятків Stryker, які українці втратили від російського вогню, додаткові машини збільшать інвентар українських «Страйкерів» майже до 400. Київ передає 18-тонні машини вантажопідйомністю 11 осіб десантно-штурмовим бригадам, зазвичай оснащуючи три 31 машину. батальйонів у кожній бригаді.

Попередніх партій машин було достатньо для оснащення 80-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад, обидві з яких виділили батальйони для вторгнення в Курськ на початку серпня. Третя десантно-штурмова бригада, 95-та, також знаходиться в Курську — і в ній ще немає Stryker.

"Початкові ознаки свідчать про те, що ці війська будуть задіяні в певній ролі піхоти", - сказав генерал-майор ВПС США Пет Райдер, головний представник Пентагону.

Українські війська на території площею 270 квадратних миль у Курську також отримують посилення — можливо, у формі сотень американських броньованих машин Stryker. Пентагон оголосив у п’ятницю про пакет допомоги на суму 425 мільйонів доларів, який включає бомби, ракети, артилерійські снаряди та щонайменше 212 швидкісних восьмиколісних Страйкерів.

Більшість авто українських військових вже в Курську. Немає підстав вважати, що додаткові транспортні засоби також не під’їдуть до виступу, щоб зустріти контратакуючих росіян та їхніх нових північнокорейських союзників.

Наскільки швидко нові Stryker прибудуть в Україну, невідомо. Що українці робитимуть із транспортними засобами теж зрозуміло.

Після відрахування приблизно двох десятків Stryker, які українці втратили від російського вогню, додаткові машини збільшать інвентар українських «Страйкерів» майже до 400. Київ передає 18-тонні машини вантажопідйомністю 11 осіб десантно-штурмовим бригадам, зазвичай оснащуючи три 31 машину. батальйонів у кожній бригаді.

Попередніх партій машин було достатньо для оснащення 80-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад, обидві з яких виділили батальйони для вторгнення в Курськ на початку серпня. Третя десантно-штурмова бригада, 95-та, також знаходиться в Курську — і в ній ще немає Stryker.

Генеральному штабу в Києві було б доцільно віддати перевагу 95-й десантно-штурмовій бригаді для новонаправлених Stryker, щоб звести бригаду з побратимськими частинами в Курську.

Спритний Stryker з його максимальною швидкістю 80 км на годину підходить для поєднання хаотичних міських боїв і стрімких штурмів доріг, що є типовим для бойових дій у російській області, а також був візитною карткою битви за Вовчанськ на північному сході минулої весни. Україна.

У Вовчанську 82-га десантно-штурмова бригада виявила те, що армія США вже знала про «Страйкер»: окрім того, що він швидкий і маневрений, цей автомобіль заввишки дев’ять футів є хорошою платформою для спостереження та стрільби для датчиків і зброї, встановлених зверху.

Українські війська, які готуються до наступу Північної Кореї на Курську, напевно, будуть вдячні за пару сотень додаткових Stryker. Вони, ймовірно, були б ще більше вдячні за кілька бригад свіжих військ, які б дорівнювали північнокорейському підкріпленню росіян солдат за солдатом.

Але, незважаючи на те, що українські збройні сили намагалися створити достатню кількість сучасних бронетехніки, вони більше намагалися створити додаткову живу силу. Допоки міністерство оборони в Києві не зможе вирішити кризу вербування, ці нові Stryker можуть бути єдиною допомогою, яка прийде до Курська.