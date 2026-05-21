Україна озброїла далекобійні дрони ракетами для ударів по ППО росії на глибині до 500 км – BI

Окрім ракетного озброєння, безпілотники продовжують нести і стандартні вибухові боєприпаси.

Українські підрозділи почали оснащувати далекобійні ударні безпілотники некерованими ракетами для ураження цілей у глибокому тилу росії, зокрема систем протиповітряної оборони.

Про це пише Business Insider.

За даними Сил безпілотних систем, дрони з фіксованим крилом можуть нести до восьми ракет кожен. Ракети запускаються з-під крил у швидкій послідовності. Такі безпілотники здатні діяти на глибині до 500 кілометрів, що приблизно відповідає відстані від українського кордону до москви.

Щонайменше одну з таких атак було здійснено проти військово-морської бази Чорноморського флоту росії в окупованому Криму. Також ракети застосовувалися проти розрахунків ППО в російському тилу. За словами військових, завдання – "обнулення" розрахунків кулеметників та переносних зенітно-ракетних комплексів, які намагаються збивати дрони.

Нова тактика дозволяє поєднувати дешевші ракети для придушення ППО з потужнішими бойовими частинами для ключових цілей. Аналітики зазначають, що це підвищує ефективність ударів проти мобільних систем ППО без ризику для екіпажів.