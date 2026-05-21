Україна озброїла далекобійні дрони ракетами для ударів по ППО росії на глибині до 500 км – BI

21 травня 2026, 09:43
Окрім ракетного озброєння, безпілотники продовжують нести і стандартні вибухові боєприпаси.

Українські підрозділи почали оснащувати далекобійні ударні безпілотники некерованими ракетами для ураження цілей у глибокому тилу росії, зокрема систем протиповітряної оборони.

Про це пише Business Insider.

За даними Сил безпілотних систем, дрони з фіксованим крилом можуть нести до восьми ракет кожен. Ракети запускаються з-під крил у швидкій послідовності. Такі безпілотники здатні діяти на глибині до 500 кілометрів, що приблизно відповідає відстані від українського кордону до москви.

Щонайменше одну з таких атак було здійснено проти військово-морської бази Чорноморського флоту росії в окупованому Криму. Також ракети застосовувалися проти розрахунків ППО в російському тилу. За словами військових, завдання – "обнулення" розрахунків кулеметників та переносних зенітно-ракетних комплексів, які намагаються збивати дрони.

Нова тактика дозволяє поєднувати дешевші ракети для придушення ППО з потужнішими бойовими частинами для ключових цілей. Аналітики зазначають, що це підвищує ефективність ударів проти мобільних систем ППО без ризику для екіпажів.

США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
