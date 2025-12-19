Україна передала партнерам інформацію про те, де саме в білорусі розмістять "Орєшнік"

Президент зазначив, що санкцій проти компаній, які постачають елементи для виготовлення цих ракет, так і не впровадили.

Україна знає, де саме в білорусі розмістять російську ракетну систему “Орєшнік”. Відповідну інформацію вона передала партнерам. Зокрема й про радіус дії цієї системи.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній з польським президентом пресконференції в Варшаві.