Україна передала партнерам інформацію про те, де саме в білорусі розмістять "Орєшнік"
19 грудня 2025, 14:55
Володимир Зеленський
Президент зазначив, що санкцій проти компаній, які постачають елементи для виготовлення цих ракет, так і не впровадили.
Україна знає, де саме в білорусі розмістять російську ракетну систему “Орєшнік”. Відповідну інформацію вона передала партнерам. Зокрема й про радіус дії цієї системи.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на спільній з польським президентом пресконференції в Варшаві.
Він додав, що ця система є загрозою для багатьох.
“Включно з Польщею, Німеччиною та іншими країнами. Ми їм це показували. "Орєшнік" дронами збити неможливо. Вони використовували "Орєшнік" по території України. Ми розуміємо, як з цим боротися. Ми просили, щоб наші партнери застосували санкції проти компаній, які знаходяться як на європейському континенті, так і на інших. Компанії, які продають через треті країни, які підходять до "Орєшніка". Без цих компонентів росія розвивати виробництво не може. Я не бачу введених санкцій поки що”, – сказав він.
Зеленський додав, що росія поки що неспроможна виготовляти “Орєшнік” в великій кількості, але робить вона це не просто так. Президент переконаний, що Європі варто тиснути на росію, аби та не розміщувала ракети близько до європейських країн.
Зеленський нагадав, що на початку повномасштабної війни з білорусі на українців летіли ракети.