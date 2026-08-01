Україна перехопила лише одну з 27 балістичних ракет через нестачу Patriot – Зеленський

Президент закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити українську протиповітряну оборону.

Україна збила лише 1 з 27 балістичну ракету через дефіцит Patriot

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час нічної масованої атаки росії українські сили протиповітряної оборони змогли перехопити лише одну з 27 балістичних ракет через нестачу ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За його словами, у ніч проти 1 серпня Росія випустила по Україні 35 ракет, із яких 27 були балістичними, а також 185 ударних безпілотників різних типів.

Основною ціллю атаки став Київ, однак під ударом також опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області.

"Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до Patriot", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що дефіцит антибалістичних перехоплювачів лише заохочує росію до нових атак на українські міста.

Він закликав партнерів якнайшвидше передати Україні засоби протиповітряної оборони та ракети до них.

"Дуже важливо, щоб партнери почули: ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз. Кожен пакет із антибалістикою зберігає життя наших людей", – підкреслив президент.

Сьоголні вночі росія масовано вдарила балістикою по Києву.