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Україна перетворила чорноморський флот росії в другорядну силу - ЗМІ

Чорноморський флот росії колись вважався центральним елементом плану Володимира Путіна завоювати Україну. Але цей флот і його авіація постраждали від новаторських атак України, що перетворило його на другорядну силу.
Україна перетворила чорноморський флот росії в другорядну силу - ЗМІ Фото: ООС

Про це повідомляє видання Politico.

Як наголошується в матеріалі, коли Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому, флот, що базується в Криму, був у центрі подій, запускаючи крилаті ракети "Калібр" по військових і цивільних об'єктах в глибині країни, блокуючи доступ до портів країни і погрожуючи морським десантом в Одесі.

Однак з тих пір Київ перехопив ініціативу, потопивши кілька кораблів, у тому числі його флагманський крейсер "Москва". Авіаційний полк Чорноморського флоту, що базується на авіабазі Саки в Криму, також сильно постраждав в цьому місяці в результаті ударів, в результаті яких було знищено близько половини літаків підрозділу, заявив західний чиновник, підтверджуючи оцінки інших офіційних осіб.

У той час як російські підводні човни час від часу обстрілюють Україну, флот не виправдав очікувань, покладених на нього на початку війни, і зайняв оборонну позицію або в портах, або далеко від берега, щоб уникнути українських атак, йдеться в статті Politico.

З весни проблеми Чорноморського флоту посилилися через погане керівництво, застаріле обладнання і зарозумілість, яким українці були тільки раді скористатися. Низка військових катастроф призвела до звільнення командувача флотом адмірала Ігоря Осипова.

"Втрати російських десантних кораблів, можливо, важливіші, ніж "Москви", - сказав Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, який вивчає збройні сили росії та України. Втрати перешкоджають здатності росії перекидати війська і техніку навколо Криму по морю. Небажання фактично використовувати свої кораблі в якості бойової сили означає, що флот став практично безпорадним і "не відбувалося нічого протягом декількох місяців",-  сказав Politico другий представник міністерства оборони.

Один західний дипломат погодився з цією оцінкою, заявивши, що "російський Чорноморський флот розбитий і тепер використовується тільки в якості оборонної сили з періодичними ударами крилатими ракетами".

За його словами, знаходження флоту у відкритому морі "серйозно обмежує можливості російської кампанії" на півдні України. Сам флот, що складається з невеликих ракетних корветів і фрегатів, десантних кораблів і шести підводних човнів, як і раніше має більше 30 кораблів в морі або в порту, але їх ефективність і здатність до маневрування серйозно знизилися після ліквідації ППО "Москви" і радарів на острові Зміїний.

Раніше повідомлялось, що канцлер ФРГ Шольц хоче створити в Європі спільну систему ППО.

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30 08 2022 11:20
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