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Україна підключає ООН, МКЧХ і декілька держав, які мають вплив на Росію, до обміну військовополонених

Президент України Володимир Зеленський заявив, що задіює ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та низку інших держав, що мають вплив на росію, до процесу обміну військовополених.
Україна підключає ООН, МКЧХ і декілька держав, які мають вплив на Росію, до обміну військовополонених Фото: з вільного доступу

"Ми маємо робити все на політичному рівні. Ми підключаємо максимально партнерів до цього процесу - і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ООН, і декілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу у Києві у вівторок.

Президент також зауважив, що наразі немає жодної інформації щодо умов утримання українських полонених.

"Дуже хочеться, щоб обмін відбувався. Щоб ті чи інші партнери, які брали на себе зобов'язання допомагати з обміном, справді дотрималися свого слова. Ми в це не лише віримо. Ми працюємо. Робота відбувається на майданчику ГУР. Вони керують цим процесом", - зазначив президент.

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21 06 2022 17:55
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