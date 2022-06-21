ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що задіює ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та низку інших держав, що мають вплив на росію, до процесу обміну військовополених.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна підключає ООН, МКЧХ і декілька держав, які мають вплив на Росію, до обміну військовополонених
Фото: з вільного доступу
"Ми маємо робити все на політичному рівні. Ми підключаємо максимально партнерів до цього процесу - і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ООН, і декілька держав, які мають той чи інший вплив на окупантів", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу у Києві у вівторок.
Президент також зауважив, що наразі немає жодної інформації щодо умов утримання українських полонених.
"Дуже хочеться, щоб обмін відбувався. Щоб ті чи інші партнери, які брали на себе зобов'язання допомагати з обміном, справді дотрималися свого слова. Ми в це не лише віримо. Ми працюємо. Робота відбувається на майданчику ГУР. Вони керують цим процесом", - зазначив президент.
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