Україна підписала протокол з Росією про риболовлю в Азовському морі

Через непідписання Протоколу у комісії відсутні правові підстави для встановлення лімітів вилову риби на 2019 рік

Держрибагентство направило Росії протокол про вилов риби українськими рибалками в Азовському морі.

Про це повідомляється на сайті Державного агентства рибного господарства.

Зазначається, що у жовтні 2018 року Держрибагентство провело XXX сесію Українсько-Російської Комісії з питань рибальства в Азовському морі. Ця комісія є спільним органом, створеним з метою координації діяльності сторін зі збереження, відтворення і оптимального використання водних живих біоресурсів та управління ними.

Під час проведення засідання комісії агентство провело 5 міжвідомчих нарад, під час яких вирішили "висловили позицію щодо необхідності в рамках чинної нормативно-правової бази вступу в переговорний процес".

Однак, тоді робота Комісії не була завершена, в результаті чого протокол XXX сесії Комісії не підписали.

Як пояснюють у Держрибагентстві, через непідписання Протоколу у комісії відсутні правові підстави для встановлення лімітів вилову риби на 2019 рік та нормативного підґрунтя для здійснення українськими рибалками промислу в басейні Азовського моря.

"Відтак, за відсутності протоколу Комісії, українські рибалки не можуть законно ловити водні біоресурси в цій водоймі", - наголошують у відомстві.

"Після тривалих консультацій з відповідними органами виконавчої влади, було вирішено направити Протокол на підпис російській стороні дипломатичними каналами для того, щоб українські рибалки змогли й надалі здійснювати вилов водних біоресурсів в Азовському морі у рамках правового поля", - повідомив голова Держрибагентства Ярослав Бєлов.

За його словами, направлений на підпис Протокол надає низку переваг для України.

"Одна з таких - розподіл квоти вилову бичка в обсязі 9 тис. тонн для України та 6 тис. тонн для РФ. Крім того, Протоколом оговорено питання передачі затриманих рибалок тій стороні, до громадянства якої вони належать. Це має сприяти збільшенню рівня безпеки українських рибалок у ході здійснення ними господарської діяльності. Протокол підписано дипломатичними каналами", - додав Бєлов.