CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосія почала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму. В той же час, відведення російського війська від східного кордону України в Воронезькій області так і не спостерігається.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна підтверджує відведення військ РФ від кордону, але тільки в одному напрямку
Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо
Фото: dpsu.gov.ua
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.
Разом з тим, за його словами, війська біля східних кордонів України Росія ще не відводить.
"Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.
Зокрема, залишається скупчення сил і техніки противника в військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар в Воронезькій області. Останній за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною.
"Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо", - зазначив голова ДПСУ.
Він повідомив, що прикордонники продовжать стежити за цими процесами. На його думку, говорити про те що, Росія відведе всі свої війська від кордонів України ще зарано.
Нагадаємо, що 27 квітня у зоні ООС підірвався автомобіль із військовими – один загиблий, троє травмованих.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 04 2021 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Президент Румунії в рамках екокампанії приїхав на роботу на велосипеді
- ВІДЕО Папа Римський закликав запобігти зростанню напруженості на Донбасі, - ВІДЕО
- ФОТО У Франції вогнищами зігрівають виноградники від весняних заморозків