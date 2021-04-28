Україна підтверджує відведення військ РФ від кордону, але тільки в одному напрямку

Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо

Росія почала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму. В той же час, відведення російського війська від східного кордону України в Воронезькій області так і не спостерігається.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Разом з тим, за його словами, війська біля східних кордонів України Росія ще не відводить.

"Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.

Зокрема, залишається скупчення сил і техніки противника в військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар в Воронезькій області. Останній за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною.

"Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо", - зазначив голова ДПСУ.

Він повідомив, що прикордонники продовжать стежити за цими процесами. На його думку, говорити про те що, Росія відведе всі свої війська від кордонів України ще зарано.