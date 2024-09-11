Україна планує удари по російських авіабазах у разі дозволу на далекобійну зброю – The Times

Дозвіл Україні використовувати таку зброю в росії змусив би москву перемістити літаки вглиб країни, що могло б обмежити кількість їхніх вильотів.

Україна завдаватиме ударів по російських авіабазах, складах боєприпасів та інших військових об'єктах, що загрожують її території, якщо західна політика щодо використання ракет дальнього радіусу дії по цілях в росії змінитися.

Якби Україні було дозволено застосувати таку зброю в глибині росії, це змусило б москву перемістити свою авіацію далі вглиб країни, а це означало б, що літакам знадобиться більше пального, щоб дістатися до лінії фронту. Це, своєю чергою, може обмежити кількість вильотів, які здійснюють російські військово-повітряні сили.

Про це пише The Times.

"Це [зміна політики] дозволить нам запобігти російським ударам і забезпечити необхідне стримування. Це все про те, щоб наблизити нас до кінця війни", — заявило українське військове джерело.

Дозвіл Україні використовувати далекобійну зброю на території росії навряд чи повністю змінить хід війни, частково тому, що українці навряд чи матимуть величезну кількість такої зброї, зазначає Браун.

Найбільша небезпека, пов'язана зі зміною політичної позиції Заходу щодо використання Україною зброї великої дальності, — це російська відплата і побоювання, що путін може застосувати тактичну ядерну зброю на території України, що вважається червоною лінією для НАТО. Незрозуміло, що НАТО зробить у відповідь, хоча ризик Третьої світової війни стане ще більшим.

Нагадаємо, що адміністрація Байдена розділилася щодо дозволу Україні на використання американської зброї для ударів вглиб росії.