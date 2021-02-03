ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна почала процедуру запровадження санкцій щодо австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" та його керівництва через будівництво оперного театру в окупованому Росією Севастополі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна почала процедуру санкцій щодо компанії з Австрії, яка будує театр в Криму
Фото: slovoidilo.ua
Про це повідомили в МЗС у відповідь на запит "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".
"У зв’язку з участю австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" у проєкті з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі Україна започаткувала внутрішньодержавні процедури з кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро", - йдеться у відповіді на запит.
В МЗС зазначили, що Україна також започаткувала запровадження санкцій проти компанії та її керівництва за "співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії Криму".
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02 03 2021 15:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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