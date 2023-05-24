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Україна почала роботу над переходом авіації на нові типи літаків – Зеленський

24 травня 2023, 15:13
Україна почала роботу над переходом авіації на нові типи літаків – Зеленський
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський зібрав Ставку. Військове керівництво країни говорило про нові типи літаків, які отримає Україна.

Президент України Володимир Зеленський 24 травня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Чергова Ставка. Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ "Хортиця" й "Таврія", - розповів президент.

За його словами, у Міноборони розповіли про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів.

"Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва", - зауважив Зеленський.

Президент також додав, що Україна вже почала роботу над концепцією розвитку своєї авіації "з урахуванням переходу на нові типи літаків".

"Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗСУ прокоментували інформацію про те, що українські пілоти вже почали навчання на винищувачах F-16. Там заявили, що наразі триває підготовка фахівців до початку тренувань.

авіаціязеленськийвійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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